فيديو..رجل ينحني ليجلس أمه على ظهره ويثير المشاعر بـ”مواقع التواصل”

بكين(صدى):

أثار رجل صيني إعجاب الآلاف من متابعي منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر برا بأمه غير مسبوق، إذ حول نفسه مقعدا لها حتى يريحها من عناء الوقوف لانتظار دورها في المراجعة بإحدى المستشفيات.

كشفت وسائل إعلامية صينية أن الرجل الذي تم تداول صورته منحنيا ليجلس والدته البالغة من العمر 84 عاما على ظهره، هو رجل شرطة يدعى شيونغ شويوان، وقد اصطحب والدته لإجراء فحص دوري لها، والحصول على الدواء من أحد المستشفيات الحكومية بمدينة نانتشانغ جنوب شرقي الصين، وهناك التقط مقطع الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمشاعر الامتنان والتقدير لهذا الرجل.

من جانبه أكد شيونغ شويوان أنه فوجئ بانتشار صورته مع والدته، وحديث وسائل الاعلام عنها، مؤكدا أن ما فعله هو أقل ما يمكن تقديمه لأمه التي طالما حملته على ظهرها في سنوات طفوله، مصيفا: “في الحقيقة لم أتوقع هذه الضجة أبدا”.