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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 26 كيلو حشيش في مكة

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 26 كيلو حشيش في مكة
نايف السالم(صدى):

ألقت فرق مكافحة المخدرات بمكة المكرمة القبض على خلية تمتهن نقل المواد المخدرة مكونة من ٤ أشخاص بحوزتهم ٢٦ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأضافت مكافحة المخدرات بمكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : ” القبض على خلية تمتهن نقل المواد المخدرة مكونة من ٤ أشخاص بحوزتهم ٢٦ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر ” .

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تقوم بها قوات مكافحة المخدرات من أجل تطهير المملكة من سموم تجار المواد المخدرة والمحظورة.


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