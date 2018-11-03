القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 26 كيلو حشيش في مكة

نايف السالم(صدى):

ألقت فرق مكافحة المخدرات بمكة المكرمة القبض على خلية تمتهن نقل المواد المخدرة مكونة من ٤ أشخاص بحوزتهم ٢٦ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأضافت مكافحة المخدرات بمكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : ” القبض على خلية تمتهن نقل المواد المخدرة مكونة من ٤ أشخاص بحوزتهم ٢٦ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر ” .

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تقوم بها قوات مكافحة المخدرات من أجل تطهير المملكة من سموم تجار المواد المخدرة والمحظورة.