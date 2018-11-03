فورد موستانج بوس 429 تعود للانتاج بقوة 815 حصان في SEMA

متابعات : اميرةخالد(صدى):

يعتبر العثور على سيارة فورد موستانج بوس 429 أمر نادر لأن السيارة العضلية لم ينتج منها سوى موديلي 1969 و1970 فقط ، ولكن شركة Classic Recreations أعادت واحدة من هذه السيارات الي معرض SEMA مع تقديم أول نسخة مرخصة من بوس 429 , ولن تحمل السيارة المحرك السباقي V8 سعة 7 لتر ، ولكن محرك V8 سعة 8.4 لتر بحقن مباشر للوقود بقوة 815 حصان ونظام قابض Centerforce DYAD و flywheel.

وقد استخدمت السيارة الأصلية في سباقات الناسكار وقد تطلبت الشروط في هذا الوقت أن يبيع مصنعو السيارات 500 نسخة على الأقل للمشترين قبل المشاركة في السباقات والرقم كان كبير بالنسبة لفورد مما جعلها تقرر سحب السيارات من الانتاج وتعدل المحركات لجعلها مناسبة بصورة أكبر للجمهور التقليدي ووصل المحرك لقوة 375 في النسخ الخاصة بالبيع.

وكانت Classic Restorations قد أعلنت في ابريل الماضي أنها استلمت الرخصة من فورد لتصميم هذه السيارة التي تعتمد على موستانج بوس 302 من موديل 1969 -1970 .