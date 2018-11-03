بالصور .. جومانا مراد تحسم الجدل حول إسلامها وتؤكد حملها

أماني الغامدي(صدى):

حسمت الفنانة السورية جومانا مراد الجدل حل ديانتها بعد أن كتبت تعليق على صور خاصة بها توضح إسلامها حيث جدلاً حول تغيير ديناتها على خلفية نشر صور لها أثناء أداء فريضة الحج.

وعلقت الفنانة السورية على رابطاً بصفحتها الشخصية على ” إنستجرام ” تضمن جلسة تصوير خضعت لها لتعلن حملها في شهرها الخامس لصالح إحدى المجلات الخليجية .

وكتبت جومانا موضحة نوع الجنين : “الحمد لله الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات. اللهم اجعله مسلما ذاكرا عابدا صالحا واجعله تقيا ذكيا وسليما معافا ”