وفاة ” ماريو ” تزيح الستار عن قصة إطلاق اسمه على اللعبة الأكثر مبيعا

واشنطن(صدى):

توفي رجل الأعمال الأمريكي ماريو سيغال عن عمر يناهز 84 عاما في ولاية واشنطن، حيث سميت لعبة ” ماريو ” الشهيرة باسمه.

ومن جهتهم، أطلق مصممون اسم ” ماريو ” على الشخصية الرئيسية تكريما لـ”ماريو سيغال”، بعدما قامت شركة “ناينتندوا” في سبعينيات القرن الماضي باستئجار مستودع منه.

وتعتبر اليوم ” سوبر ماريو “، اللعبة الأكثر مبيعا على الإطلاق.

وعلى الرغم من الشهرة التي نالها بفضل لعبة الفيديو المنتشرة بجميع أنحاء العالم، إلا أن سيغال لم يكن يفضل كثيرا الأضواء المسلطة عليه لهذا السبب، وإنما أراد أن يكون شهيرا بسبب أعماله وتجارته.