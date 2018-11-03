بالفيديو.. سهولة إختراق هواتف آبل الجديدة في أقل من ساعتين

وكالات(صدى):

كشف خبراء أمنيون ثغرة خطيرة لأجهزة ” آي أو إس 12.1 ” الجديدة من ” آيفون ” و ” آيباد ” حيث يمكن لأي شخص تخطي قفل الشاشة ، دون الحاجة للبصمة صاحب الهاتف مما يسمح بإختراق كل جهات الاتصال .

ووفقا لموقع ” ذا فيرج ” الأمريكي تتبع هذه الثغرة الأمنية بسرقة الصورة من الجهاز ،

وإجراء محادثة جماعية،بعد تشغيل وضع الطيران واستخدام الـ ” فيس جروب ” .

ووفقاً لخبير أمني فإن عملية الإختراق لا تستغرق أكثر من ساعتين مما يشكل خطر كبير لمن يتعرضون للسرقة أو نسيان الهاتف في مكان عام .

يشار إلى أن تحديث ” آي او إس 6.1 ” سمح عام 2013 للمخترقين الوصول بحرية إلى سجلات الهاتف وجهات الاتصال والصور مما يثير الإستياء ضد ثغرات أبل الأمنية .