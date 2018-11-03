  • السبت 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. بالفيديو.. سهولة إختراق هواتف آبل الجديدة في أقل من ساعتين

بالفيديو.. سهولة إختراق هواتف آبل الجديدة في أقل من ساعتين

بالفيديو.. سهولة إختراق هواتف آبل الجديدة في أقل من ساعتين
وكالات(صدى):

كشف خبراء أمنيون ثغرة خطيرة لأجهزة ” آي أو إس 12.1 ” الجديدة من ” آيفون ” و ” آيباد ” حيث يمكن لأي شخص تخطي قفل الشاشة ، دون الحاجة للبصمة صاحب الهاتف مما يسمح بإختراق كل جهات الاتصال .

ووفقا لموقع ” ذا فيرج ” الأمريكي تتبع هذه الثغرة الأمنية بسرقة الصورة من الجهاز ،

وإجراء محادثة جماعية،بعد تشغيل وضع الطيران واستخدام الـ ” فيس جروب ” .

ووفقاً لخبير أمني فإن عملية الإختراق لا تستغرق أكثر من ساعتين مما يشكل خطر كبير لمن يتعرضون للسرقة أو نسيان الهاتف في مكان عام .

يشار إلى أن تحديث ” آي او إس 6.1 ” سمح عام 2013 للمخترقين الوصول بحرية إلى سجلات الهاتف وجهات الاتصال والصور مما يثير الإستياء ضد ثغرات أبل الأمنية .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 3 ساعات

مالي علاقه بالايفون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *