نوال الزغبي تطرح أغنية جديدة من ألحان عمرو مصطفى

أماني الغامدي(صدى):

كشف مصدر مقرب من الفنانة نوال الزغبي أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة مع الملحن عمرو مصطفى، ومن المقرر أن تطرحها كأغنية منفردة قريبًا.

والأغنية الجديدة من كلمات خالد منشن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نديم الشاعري ابن الملحن الكبير حميد الشاعري وسوف تغني الأغنية بطريقة السنجل.

ومن جانبه، عرض عمرو مصطفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة تجمعه مع الفنانة نوال الزغبي، وعلق عليها قائلا: ” قريبا مع حبيبتي نونو ” ، لافتا أن عمله القادم سيجمع بينه وبين النجمة نوال الزغبي.

وجاء تعاون الزغبي مع عمرو بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية «الناس العزاز» والتي كانت تترا لمسلسل «لأعلى سعر».