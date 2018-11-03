احذر.. منتجات الألبان تزيد من أعراض البرد
أعلنت دراسة بريطانية أن منتجات الألبان تزيد من أعراض البرد، بسبب زيادة المخاط في الأنف والحنجرة. وشارك في الدراسة ٢٦ رجلًا و٨٢ سيدة اشتكوا من زيادة إفرازات المخاط، وتم وضعهم جميعًا على نظام غذائي خال من الألبان، مع عدم وجود الحليب والجبن، أو الزبدة لمدة ٦ أيام.
حيث شرب نصف المشاركين بالدراسة من اليوم الثالث ٣٥٠ مللي من حليب البقر كامل الدسم يوميًا، وحتى الأيام الـ4 المتبقية، بينما شرب الباقي ٣٥٠ مللي من حليب الصويا.
وشهد جميع المشاركين في التجربة انخفاضًا في مستويات المخاط خلال أول يومين خاليين من الألبان، ولكن خلال الأيام الـ4 التالية، استمرت أعراض مجموعة شرب حليب الصويا في التقلص، في حين أن المجموعة التي شربت حليب البقر شهدت زيادة في المخاط بشكل كبير.
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10335 ] نشر منذ 1 ساعة
مستحيل اتركها مهما قلتو
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33959 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عندهم سالفه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33959 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه من زمان ما عندهم سالفه
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10335 ] نشر منذ 1 ساعة
اليوم ي نشعه سمعت الوالدة تقول لخالتي عشانها تعبانه بتتعالجي والا تحصوري ببيتك
افتكرت كلمتك ذي وسالتها عنها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11164 ] نشر منذ 37 دقيقة
غريبه ما كانت التجربه على الفيران😁والا ماتشربه كثير نفسي😊😁😂
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10335 ] نشر منذ 31 دقيقة
جنوبية تعرفي ايش يعني تحصوري هههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33959 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب تتكعفل احسن لها
§لـهـــــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10335 ] نشر منذ 5 دقائق
ههههههه عشانها تعبانه وماتبي تروح المستشفى زي الجنوبية،، بالاخير قالت لها تحصوري ببيتك احسن