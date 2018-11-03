احذر.. منتجات الألبان تزيد من أعراض البرد

لندن(صدى):

أعلنت دراسة بريطانية أن منتجات الألبان تزيد من أعراض البرد، بسبب زيادة المخاط في الأنف والحنجرة. وشارك في الدراسة ٢٦ رجلًا و٨٢ سيدة اشتكوا من زيادة إفرازات المخاط، وتم وضعهم جميعًا على نظام غذائي خال من الألبان، مع عدم وجود الحليب والجبن، أو الزبدة لمدة ٦ أيام.

حيث شرب نصف المشاركين بالدراسة من اليوم الثالث ٣٥٠ مللي من حليب البقر كامل الدسم يوميًا، وحتى الأيام الـ4 المتبقية، بينما شرب الباقي ٣٥٠ مللي من حليب الصويا.

وشهد جميع المشاركين في التجربة انخفاضًا في مستويات المخاط خلال أول يومين خاليين من الألبان، ولكن خلال الأيام الـ4 التالية، استمرت أعراض مجموعة شرب حليب الصويا في التقلص، في حين أن المجموعة التي شربت حليب البقر شهدت زيادة في المخاط بشكل كبير.