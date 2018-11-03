” يونامي ” تعلن مقتل 63 عراقيا وجرح 90 أخرين بأعمال عنف في العراق خلال أكتوبر الماضي

بغداد(صدى):

أعلنتْ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ” يونامي ” عن مقتل 63 عراقياً وجرح 90 اخرين, بأعمال العنف والتفجيرات التي شهدها العراق خلال اكتوبر الماضي.

وأوضحت البعثة في تقريرها الشهري أن محافظة نينوى كانت الأكثر تضررًا بالعنف، حيث شهدت مقتل 29 شخصًا وإصابة 36بجروح، تلتها بغداد 29 قتيلا و35 جريحا، فيما جاءت محافظة الأنبار بالمرتبة الثالثة بمقتل خمسة أشخاص وجرح 19 اخرين.

ونقل التقرير عن ” يان كوبيش ” رئيس البعثة الأممية في العراق في تعليقه على هذه الأرقام بأن الأمر يتعلق بمؤشر إيجابي يبرز أن البلاد تخرج تدريجيًا من دوامة العنف التي فرضها الإرهابيون.