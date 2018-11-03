البيئة تبدأ المرحلة الثانية من تشجير طرق الرياض بزراعة 8 آلاف شجرة بالتعاون مع وزارة النقل

محمد السعران(صدى):

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على المرحلة الثانية من مشروع تشجير طرق الرياض بالتعاون مع وزارة النقل، تحت شعار “لتعود رياضاً”، وذلك ضمن جهودها في إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي للبيئة المحلية.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمدينة الرياض المهندس فهد الحمزي أن المشروع بدأ يوم 31 أكتوبر بزراعة 1000 شجرة، على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان إلى العيينة، وطريق الملك فهد تقاطع طريق الملك سلمان إلى نقطة تفتيش القصيم، وسيستمر لمدة 4 أيام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زراعة 8 آلاف شجرة وشجيرة خلال المرحلة الثانية، وذلك بمشاركة 350 متطوعاً.

وأكد الحمزي أن الوزارة تهدف من خلال هذه الحملة إلى إعادة تأهيل الغطاء النباتي، والحد من تدهور الطبيعة، وزحف الرمال والتلوث.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة النقل لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي في المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسة في مناطق المملكة كافة، لما لهذا الغطاء النباتي من أثر بيئي وتجميلي مهم.