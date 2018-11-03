برنت ينخفض 12 % في شهر.. والخام الأمريكي 13 %

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 12 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 13 في المائة.

وبدد النفط أمس بعض مكاسبه، مواصلا انخفاضه، وسط مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤدي إلى الضغط على الطلب على الوقود.

وبحسب ” رويترز ” ، سجلت العقود الأجلة لأقرب استحقاق لخام مزيج برنت 72.70 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 15 سنتا، أو ما يعادل 0.16 في المائة، عن التسوية السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أو 0.82 في المائة، مسجلة 63.16 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد لقيت دعما إلى جانب أسواق الأسهم الآسيوية بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني والأمريكي ما عزز الآمال في إمكانية حل خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهبطت أسعار النفط في آسيا أمس بسبب مخاوف من فائض في العرض قبل دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ.

وقال مكتب الاستشارات المالية ” أواندا ” في مذكرة أمس ” إن أسعار النفط تراجعت لأن الأسواق تخشى حدوث إفراط في العرض قبل دخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ “.

وأضاف أن ” منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين الكبار الآخرين سيرفعون إنتاجهم، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو ماذا سيكون التأثير الحقيقي للعقوبات على الصادرات الإيرانية؟ ” ، كما ضخت السعودية نحو 10.65 مليون برميل يومياً من النفط خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، قلصت زيادة الإنتاج النفطي من جانب منظمة أوبك من الخسائر في سعر الخام، حيث كشف مسح أجرته وكالة ” رويترز ” أن منظمة الدول المصدرة للخام عززت إنتاجها إلى 33.31 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر الماضي، ليكون عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2016.

ويعني ذلك زيادة بنحو 390 ألف برميل يوميا عن المستويات المسجلة في سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي يخفف من حدة الأثر السلبي للعقوبات الأمريكية.

وعلى صعيد الإنتاج الأمريكي من النفط، فقد عاود الصعود خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في تاريخه عند 11.20 مليون برميل يومياً كما تواصل مخزونات الخام في البلاد الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 4.1 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.9 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد بمقدار 149 ألف برميل يوميا، وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

كما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.1 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 639 ألف برميل يوميا.