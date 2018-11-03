أمانة مكة: تعيين 20 سيدة في قطاع خدمة العملاء
قررت أمانة العاصمة المقدسة تعيين 20 سيدة في قطاع خدمة العملاء بالمركز الرئيسي و11 بلدية
فرعية .
من جانبه أكد مدير إدارة خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل حلواني أن الوظائف براتب مقطوع لمدة 11 شهر بهدف فاعلية إنجاز العمل ، وتوفير الخدمات البلدية التي تحتاج إليها المرأة وتمكينها وظيفياً تماشياً مع خطة التحول الوطني 2020 .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 2 ساعتين
فكره ممتازه جدا الله يوفقهم
ان شاء الله تشمل المبادره جميع الامانات في جميع المناطق