أمانة مكة: تعيين 20 سيدة في قطاع خدمة العملاء

فاطمة المالكي(صدى):

قررت أمانة العاصمة المقدسة تعيين 20 سيدة في قطاع خدمة العملاء بالمركز الرئيسي و11 بلدية

فرعية .

من جانبه أكد مدير إدارة خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل حلواني أن الوظائف براتب مقطوع لمدة 11 شهر بهدف فاعلية إنجاز العمل ، وتوفير الخدمات البلدية التي تحتاج إليها المرأة وتمكينها وظيفياً تماشياً مع خطة التحول الوطني 2020 .