 تعرف على أفضل المطاعم الشهيرة التي تقدم بطاطا مقلية صحية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعتبر البطاطا المقلية من اكثر الماكولات شهرة حول العالم اذ يفضلها الملايين من الناس سواء كانت اضافة مكملة للوجبات السريعة او التقليدية، او كانت وجبة بذاتها، الا ان الافراط في تناولها ربما يسبب بعض المشكلات الصحية.

وكشفت دراسة عن افضل الطرق لتناول البطاطا المقلية والاستمتاع بمذاقها المميز دون اضافة الكثير من السعرات الحرارية والدهون الى أجسامنا.

الدراسة اعتمدت على المقارنة بين طرق طهي البطاطا المختلفة في المطاعم والسلاسل الشهيرة وتبين ان تناول البطاطا من الحجم الصغير ولمرتين فقط في الاسبوع هو افضل الحلول لتجنب الاضرار الصحية المحتملة.

وبالمقارنة بين المطاعم الشهيرة، فيما يتعلق بالسعرات الحرارية والدهون والالياف الغذائية، اظهرت الدراسة ان البطاطا المقلية من الحجم الصغير في كنتاكي تاتي في المقدمة اذ تحتوي على 216 سعرة حرارية، تليها ماكدونالدز وتحتوي على 230 سعرة حرارية، بينما

من حيث الدهون تعتبر بطاطا دايري كوين هي الاقل من حيث السعرات الحراية المكتسبة عن طريق الدهون. تليها ماكدونالدز.

وفيما يتعلق بالالياف الغذائية، تحتوي بطاطا وينديز وبرغركنج وتليهما اربز، على اعلى محتوى من الالياف بين السلاسل الشهيرة، ومن المعروف ان الالياف تعمل على تقليل امتصاص الدهون والملح من الطعام الى الدم.