أول تعليق للقادسية على التدافع الجماهيري أمام الهلال

نواف السالم(صدى):

كشفت إدارة نادي القادسية عن سبب التدافع الجماهيري وإغلاق بوابات ملعب مباراة الفريق أمام الهلال، هو ورود تعليمات وتوجيهات أمنية بغلق البوابات لمدة 40 دقيقة بحجة امتلاء الملعب بالكامل.

وأوضحت إدارة النادي في بيان لها، أن

الجهة الممتلئة من الملعب كانت خاصة بالمدرج الهلالي فقط، مؤكدة أنه غير صحيح أن النادي باع تذاكر فوق الطاقة الاستيعابية للملعب.

ولفتت إلى أنه لم تباع كامل التذاكر المطروحة وأن هناك رجيع للتذاكر، موضحة أنه لا علاقة لنادي القادسية بتسرب بعض الجماهير ودخولها للملاعب خاصة في الشوط الأول للمباراة.