أمانة جدة تطلق تحذيرا بسبب الأمطار

جدة(صدى):

أوضح تقرير عن احتمالية عالية لتشكل السيول في جدة جراء هطولات تصل إلى 20 مل عند الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، على أن تعاود الأمطار الهطول عصراً بمعدلات تلامس أيضاً الـ 20 مل في الساعة؛ ما دفع أمانة جدة، لإصدار تحذير لمنسوبيها بضرورة الاستعداد لأمطار اليوم؛ مطالبةً إياهم بضرورة الاستعداد المبكر ومضاعفة الدعم خصوصًا عند الأنفاق.

وشددت الأمانة على ضرورة أخذ الموضوع بأهمية عالية جدًا والتواجد بالمواقع الحرجة ومضاعفة الكوادر البشرية والآليات وإبلاغ ذلك لكل الفرق الميدانية؛ حيث يستلزم الوضع التحرك الاستباقي؛ فيما كشف المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، إن فرص الأمطار الرعدية على محافظة جدة مواتية طوال اليوم السبت، وقد تكون أمطارًا متوسطة تشتد أحيانًا في فترة الصباح والعصر على بعض أجزاء المحافظة.

ومن الجدير بالذكر، أن أمانة جدة كانت قد أعلنت مواصلتها نشر جميع فرق العمل الميدانية والمعدات المشاركة في خطة الأمطار، وتوزيعها على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، كما طالبت من المواطنين، ضرورة اتخاذ الحيطة واتباع تنبهات وتحذيرات الجهات الرسمية, ومركز الأزمات والكوارث, وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني عن الحالات المطرية.