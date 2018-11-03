هوندا تعرض سيارة ببدلات في معرض SEMA

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قدمت هوندا باقة من السيارات بعجلتين واربع عجلات في معرض SEMA الدولي للسيارات , ولكنها قدمت أغرب سيارة في المعرض وهي أول سيارة هوندا ببدلات تأتي في صورة موديل تجريبي . وتحمل السيارة ملامح التصميم بوحي موديل Project 2&4 التجريبي من عام 2015 وتحوله لمزيد من الجانب الرياضي البسيط .

ورغم أن السيارات التي تعمل ببدلات ليست ثقيلة من الأساس ولكن هوندا قررت أن تجعل السيارة أخف في الوزن من خلال تصنيع بعض الاجزاء من ألياف الكربون مثل الأرضية والمشتت الخلفي كما يتوفر لها بطارية ليثيوم أيون توفر القوة والطاقة للمصابيح مع نظام لشحن الهواتف .

ويبلغ طول السيارة 119 سم وعرضها 55.88 سم وارتفاعها 60.96 سم مع عجلات 18 بوصة تأتي مباشرة من موديلات هوندا سيفيك هاتشباك 2017. ولا توجد تفاصيل بخصوص امكانية انتاج هذه السيارة ولكن السيارة الصغيرة تبدو مثيرة للقيادة .