تحذيرات بمنع التدخين في 9 مرافق صحية بالشرقية

الدمام(صدى):

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ 6 تحذيرات بمنع التدخين لتسعة مرافق صحية، وذلك خلال جولاتها التفتيشية على المنشآت الصحية التابعة لها للتأكيد على منسوبيها بمنع التدخين داخل حرمها.

وكشفت اللجنة عن انخفاض المخالفات بمنشآتها مقارنة بما تم تسجيله منذ بداية الحملة، مشيرة إلى استمرار جولات اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بالشرقية، حيث يتم العمل عليه لرصد المخالفات والإبلاغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.