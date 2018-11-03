ماجد عبد الله ” الجديد ” يفتح النار بين ” الأهلاوية ” و ” النصراوية “

طلال الغامدي(صدى):

أثارت تغريدة جديدة لماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي شبه فيها مهاجم فريقه ” عمر السومة ” بنجم النصر المنتخب ” ماجد عبد الله ” ، جدل كبير بين ” النصراوية ” ” والأهلاوية ” .

فبينما أيده الأهلاوية بعد تميز آداء ” السومة ” وتألقه الكبير حيث سبق له زيارة المرمى النصراوي في 9 مرات وهو رقم قياسي خلال 3 سنوات، وأحرزهاتريك مرتين في مرمى أصفر العاصمة.

رد ” الأهلاوية ” على التغريدة بإحصاءات ماجد عبد الله، أسطورة الكرة السعودية، منها تسجيله 24 هدفًا في شباك الأهلي، فيما سجل السومة 9 أهداف فقط.

من ناحية أخرى يلتقي النادي الأهلي اليوم السبت مع مضيفه النصر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” .