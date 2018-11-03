ماجد عبد الله ” الجديد ” يفتح النار بين ” الأهلاوية ” و ” النصراوية “
أثارت تغريدة جديدة لماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي شبه فيها مهاجم فريقه ” عمر السومة ” بنجم النصر المنتخب ” ماجد عبد الله ” ، جدل كبير بين ” النصراوية ” ” والأهلاوية ” .
فبينما أيده الأهلاوية بعد تميز آداء ” السومة ” وتألقه الكبير حيث سبق له زيارة المرمى النصراوي في 9 مرات وهو رقم قياسي خلال 3 سنوات، وأحرزهاتريك مرتين في مرمى أصفر العاصمة.
رد ” الأهلاوية ” على التغريدة بإحصاءات ماجد عبد الله، أسطورة الكرة السعودية، منها تسجيله 24 هدفًا في شباك الأهلي، فيما سجل السومة 9 أهداف فقط.
من ناحية أخرى يلتقي النادي الأهلي اليوم السبت مع مضيفه النصر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” .
زائر[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 5 ساعات
لانار ولاشي بالعكس كنصراويين نتشرف برئيس الأهلي بأنه يتخذ من ماجد عبدالله مثل أعلى وطموح لأغلب اللاعبين والنصر والأهلي كيانين كبيرين أنجبوا العديد من الأساطير
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 5 ساعات
بدري عليه يوصل مواصيل ماجد هذى بس لاعب شباك فقط كفنيات والله ولا ربع فنيات ماجد
عبدالله[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا سيشكل ضغط نفسي على السومه لانه رئيس النادي وضعه في مهاترات الجماهير قبل المباراه. ولا اظن السومه سيكون نفسيا جاهز بعد هذا التصريح
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2422 ] نشر منذ 2 ساعتين
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