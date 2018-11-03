” قياس ” يفتح الباب بقائمة انتظار للتسجيل عند امتلاء مقاعد الاختبارات

علي القحطاني (صدى):

أكد مصدر، على إعداد المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم قائمة انتظار لفتح الباب أمام المستفيدين للتسجيل فيها عند امتلاء مقاعد الاختبار؛ حيث أن القائمة ستمكن المتقدم من الحصول على فرصة دخول الاختبار فور شغور أحد المقاعد.

وأوضح المصدر، أن المستفيد عند التسجيل في القائمة عليه الحضور إلى قاعة الاختبار قبل موعد انطلاقه بثلاثين دقيقة وسيسمح بالدخول في حال تخلف أحد المسجلين؛ فيما إذا لم يتوافر مقعد شاغر في يوم الاختبار سيعاد المقابل المالي إلى الرصيد ليتمكن المتقدم من حجز موعد جديد.

وأشار إلى أن فرصة المتقدم ستتزايد لدخول الاختبار حال زيادة القدرة الاستيعابية في مقر الاختبار؛ بينما آلية التسجيل، تبدأ بفتح ملف عن طريق تسجيل مشترك جديد للمسجلين لأول مرة، والدخول إلى ملف الطالب والتسجيل للاختبارات، حيث يحصل المتقدم على رقم مشترك يستمر معه طوال تعامله مع مركز ” قياس ” .