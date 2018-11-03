ارتفاع عدد المصابين في فيضانات إقليم كراسنودار بروسيا إلى 724 شخصا

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم، أن عدد المصابين جراء الفيضانات التي تعرض لها إقليم كراسنودار جنوب روسيا، بلغ 724 شخصًا.

وقال مصدر في الوزارة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية ” أصيب 730 شخصًا، لقي 6 منهم مصرعهم.

وأدى هطول غير مسبوق للأمطار الأسبوع الماضي، في منطقتي توأبسي وأبشيرون وكذلك مدينة سوتشي، لحدوث فيضانات وسيول لم تشهدها المنطقة. وغمرت الفيضانات 1846 منزلاً، يعيش فيها أكثر من خمسة آلاف شخص وتم إعلان حالة الطوارئ هناك، وإجلاء السكان جزئيًا، واستنفار كل الطاقات لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضان وإزالة آثاره.