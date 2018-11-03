سيمثل أمام القضاء.. اتهامات مالية جديدة لميسي ووالده

ماجد محمد(صدى):

يستعد الارجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة للمثول امام القضاء في بلاده بعد اتهامه في قضية مالية جديدة تتعلق هذه المرة بغسيل الاموال.

وتسعى الجهات القضائية في الارجنتين للتاكد من حقيقة تورط ميسي في غسيل اموال عن طريق نقل ملايين جاءت للمؤسسة الخيرية التي تحمل اسمه ونقلها الى شركات وهمية في دول أخرى، خاصة بعد اكتشاف ان هذه الاموال لم ترد في السجلات.

وكان اللاعب قد مثل امام القضاء الاسباني من قبل بعدما اتهم هو ووالده ايضا بالتهرب الضريبي قبل ان تتم تسوية القضية.