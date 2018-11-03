الكشف عن فوائد الجوز للبشرة والشعر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يبحث العديد عن الأطعمة التي تغذي فروة الرأس والشعر وتعزّز صحة البشرة الجافة ومنها الجوز، الذي يمتاز عن غيره من المكسرات بمحتواه الأغنى من الدهون الصحية.

وحول فوائد الجوز: تحتاج البشرة الجافة إلى دهون أوميغا3، ويعتبر الجوز من أغنى الأطعمة النباتية بهذه الدهون، كما يمكن استخدام زيت الجوز للعناية بالشعر والجلد، إلى جانب إضافته للسلطة، وتناوله كوجبة خفيفة.

كما أن أكل الجوز يساعد على تقليل ظهور التجاعيد، وإبطاء مظاهر الشيخوخة، وكذلك استخدام زيت الجوز لمكافحة خطوط الوجه.

ويتميز الجوز بأنه بحتوي على دهون أوميغا6 وأوميغا9 إلى جانب أوميغا3، وعند استخدام زيت الجوز سيزداد شعرك قوة وحيوية بفضل هذه الدهون، بالإضافة إلى أن زيته لمحاربة الصلع وسقوط الشعر.