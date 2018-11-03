أماني الغامدي(صدى):

تنتظم بعض الفتيات على أنظمة الريجيم المختلفة، للتخلص من الوزن الزائد والتمتع بجسم رشيق بعيدا، والوقاية من أضرار السمنة التي لا حصر لها.

وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، 7 حيل تساعد في إنقاص الوزن، منها :

1- تناول الطعام في طبق أزرق اللون.

2- أن تكون السناكس بين الوجبات عبارة عن لوز ولب سوري “بذور عباد الشمس” غير مملحة، مع شرائح تفاح.

3- أخذ قسط كافي من النوم ليلا.

4- تناول الشاي الأخضر على مدار اليوم ويفضل دون سكر.

5- تناول المزيد من الطعام الحار لكن على مرضى القرح الامتناع عن هذه الخطوة.

6- الضحك بكثرة، لأنه يحفز الجسم على حرق الدهون.

7- تناول طبق الشوربة أو السلطة قبل الوجبات الرئيسية.