7 حيل تساعد في إنقاص الوزن
تنتظم بعض الفتيات على أنظمة الريجيم المختلفة، للتخلص من الوزن الزائد والتمتع بجسم رشيق بعيدا، والوقاية من أضرار السمنة التي لا حصر لها.
وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، 7 حيل تساعد في إنقاص الوزن، منها :
1- تناول الطعام في طبق أزرق اللون.
2- أن تكون السناكس بين الوجبات عبارة عن لوز ولب سوري “بذور عباد الشمس” غير مملحة، مع شرائح تفاح.
3- أخذ قسط كافي من النوم ليلا.
4- تناول الشاي الأخضر على مدار اليوم ويفضل دون سكر.
5- تناول المزيد من الطعام الحار لكن على مرضى القرح الامتناع عن هذه الخطوة.
6- الضحك بكثرة، لأنه يحفز الجسم على حرق الدهون.
7- تناول طبق الشوربة أو السلطة قبل الوجبات الرئيسية.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33929 ] نشر منذ 4 دقائق
طيب طيب