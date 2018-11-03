بالفيديو.. الخارجية الروسية: قضية وفاة ” خاشقجي ” ترافقها مؤامرات سياسية

موسكو(صدى):

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن قضية وفاة جمال خاشقجي تضخمت بقدر كبير من المكائد والادعاءات السياسية.

وأوضحت زاخاروفا أن الاستخبارات الروسية كانت تعلم ما حدث وأنها قدمت ما لديها من معلومات للاستخبارات التركية.

وأشارت زاخاروفا: “من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر من المكائد والادعاءات السياسية، التي نراها اليوم.. لقد أعلنت روسيا من اليوم الأول أنه يجب أن يحدث شيء واحد هو إجراء تحقيق شامل ونزيه”.