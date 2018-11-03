البنتاجون يرفض طلب ترامب بالتصدي لمهاجرين على حدود أمريكا والمكسيك

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير أمريكية عن اعتراض وزارة الدفاع ” البنتاجون ” على طلب جديد للرئيس ترامب بطلب قوة احتياطية لمعاونة قوات حرس الحدود في منع حشود مكونة من الاف من المهاجرين من الاقتراب من حدود الدولة.

وقالت شبكة سي ان ان إن البنتاجون رفض طلب البيت الابيض رسميا في ٢٦ أكتوبر الماضي، بينما لم تعلق وزارة الدفاع الامريكية على التقرير حتى الان.

واوضح تقرير ” سي ان ان ” أن رفض البنتاجون للتدخل على الحدود الأمريكية المكسيكية لمواجهة حشود المهاجرين، جاء لعدم توافق اختصاصها مع المهمة المطلوبة من جانب البيت الأبيض.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعان اعتزامه نشر قوة مكونة من ١٥ الف جندي على الحدود مع المكسيك بعد رصد ألاف من سكان أمريكا الوسطى وهم في طريقهم للحدود الامريكية، اذ أكد ترامب أنه عازم على منعهم من دخول البلاد بالطرق غير الشرعية، حتى أن وصل الأمر للتصدي لهم باطلاق النار.