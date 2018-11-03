دراسة غريبة عن النوم أثناء العمل.. فما صحتها!

كاليفورنيا(صدى):

أثبتت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن فترات النوم القصيرة أثناء العمل يمكن أن تزيد الإنتاجية، كما لها عدة فوائد أخرى، في حين لا توجد أي ضرورة لترك الموظف مكان عمله.

وأوضحت الدراسة أنه عندما يقوم الشخص بالنوم لمدة 20 دقيقة في العمل، فإنه يستيقظ بمزاج متجدد ويقظ ويزداد تركيزه. بالإضافة إلى ذلك، يصبح من الأسهل له إيجاد نهج لحل المشاكل التي يواجهها، كما أن قدرته على حفظ المعلومات تزداد أيضا،

وأشارت إلى أن النوم مدة 60-90 دقيقة له فائدة في تحسين أداء التعلم الإدراكي، والمهارات الحركية والذاكرة أكثر من شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين بكثير.

وبحسب الدراسة فإن إجبار الشخص نفسه على النوم مدة نصف ساعة ثلاث مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.