بالفيديو .. مطار دولي يهين رجل مشلول والأخير يرفع دعوى قضائية

لندن(صدى):

قرر شاب عشريني الثأر لكرامته ورفع دعوى قضائية بعد أن تعرض للإهانة من قبل مطار لوتون البريطاني الذي لم يوفر له كرسيه المتحرك ونشر فيديو له وهو يزحف على يديه حتى يتمكن من الوصول خارج المطار .

وكان جستن ليفين ” 29 عاما ” المصاب بشلل نصفي قد هبطت طائرته إلى مدينة لوتون الإنجليزية إلا أن طاقم المطار لم يوفر له كرسيه المتحرك الأوتوماتيكي الذي اعتاد عليه في جميع المطارات ليعرضوا عليه الكرسي المتحرك العادي .

وحاول الرجل إقناعهم بضرورة الكرسي الأوتوماتيكي إلا أنهم أصروا على الكرسي العادي بل وربطه فيه مما أشعره بالإهانه والإنحطاط على حد قوله .

وقرر ” جستن ” الزحف على يديه ليخرج من المطار بينما نشرت الكاميرات فيديو له أثناء زحفه ليضطر إلى رفع دعوى قضائية ضد المطار.