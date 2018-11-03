مفاجأة صادمة.. جورج كلوني ينوي الطلاق من أمل علم الدين

أماني الغامدي(صدى):

دخل الفنان العالمي جورج كلوني، في حالة من البؤس الكبيرة بسبب السلوك المتقلب لزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين؛ مما دفعه إلى التفكير في الطلاق منها في مفاجأة صادمة لمتابعيهم.

وأشارت مصادر، إلى إنّ جورج كلوني وزوجته أمل يتشاجران بشكل دائم على كل شيء؛ حيث أنه يشعر بالإرهاق الشديد جراء خضوعه الدائم لأسلوب زوجته ” الفوقي في الحديث ” ؛ فيما نفت بعض وسائل الإعلام الأخرى الخبر.

تجدر الإشارة إلى، أن جورج كلوني وأمل علم الدين قد تزوجا بشكل رسمي في مدينة فينيسيا الإيطالية في 27 سبتمبر من العام 2014، وأنجبا طفلين توأم وهما ” ألكساندر ” و ” إيلا ” .