استمرار سقوط الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل حفر الباطن، الخفجي، الجبيل، الدمام، رأس تنورة، الخبر، الأحساء، بقيق، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن بداية الحالة من الساعة 9:45 صباح اليوم السبت، إلى الساعة 20:00 من مساء نفس اليوم.