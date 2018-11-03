استمرار سقوط الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.
وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل حفر الباطن، الخفجي، الجبيل، الدمام، رأس تنورة، الخبر، الأحساء، بقيق، والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن بداية الحالة من الساعة 9:45 صباح اليوم السبت، إلى الساعة 20:00 من مساء نفس اليوم.
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