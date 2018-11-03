سائق أوبر يغتصب سيدة بعد اقتيادها إلى شقة سكنية

هاريسبرج(صدى):

اغتصب سائق ” أوبر ” سيدة بلانزديل في بنسلفانيا، حيث واستقلت السيارة مع سائق حوالي الساعة 2 فجرا من كازينو فالي فورج.

وتعود الواقعة عندما قاد السائق السيدة إلى شقة سكنية في منطقة تشيستر كاونتي، وهتك عرضها وهي غائبة عن الوعي دون تراضٍ.

وأبلغت السيدة الشرطة بالواقعة وبعد التحريات ثم القبض على الجاني ويقبع الآن في سجن بمنطقة ” تشيستر كاونتي ” ، ولم يتمكن من الخروج بكفالة تبلغ قيمتها 75 ألف دولار أميركي.

ولم يتبين لم استغرقت قضية القبض على الجاني 8 أشهر رغم وقوع حادثة الاغتصاب منذ 8 أشهر، ولم تعلق شركة ” أوبر ” ، التي عانت من سلسلة من فضائح اغتصاب، على الحادثة الجديدة.