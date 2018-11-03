بالفيديو.. حليمة بولند في مكة بصحبة أسرتها لأداء العمرة

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الإعلامية الكويتية حليمة بولند وهي بصحبة أسرتها في مكة المكرمة لتأدية العمرة، وذلك بعد تكريمها في سلطنة عُمان من قبل مؤتمر المرأة؛ حيث ظهرت بالعباءة والحجاب وكذلك ابنتيها، فيما حرصن على شرب ماء زمزم أثناء جلوسهن بالحرم.

وأقدمت ” حليمة ” على بث مقطع فيديو عبر صفحتها بتطبيق ” سناب شات ” خلال توجهها مع ابنتيها ” كاميليا وماريا ” إلى الحرم لأداء صلاة الجمعة ثم مناسك العمرة، كما دعت الله أن يحفظ ابنتيها من كل شرّ مع نشرها صورهما خلال الدعاء والصلاة.

ومن الجدير بالذكر، أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند عادت مؤخرًا إلى زوجها الأول ووالد ابنتيها كاميليا وماريا، عبد السلام الخبيري بعد عامين من الانفصال.