بالفيديو.. حليمة بولند في مكة بصحبة أسرتها لأداء العمرة
أظهر مقطع فيديو، الإعلامية الكويتية حليمة بولند وهي بصحبة أسرتها في مكة المكرمة لتأدية العمرة، وذلك بعد تكريمها في سلطنة عُمان من قبل مؤتمر المرأة؛ حيث ظهرت بالعباءة والحجاب وكذلك ابنتيها، فيما حرصن على شرب ماء زمزم أثناء جلوسهن بالحرم.
وأقدمت ” حليمة ” على بث مقطع فيديو عبر صفحتها بتطبيق ” سناب شات ” خلال توجهها مع ابنتيها ” كاميليا وماريا ” إلى الحرم لأداء صلاة الجمعة ثم مناسك العمرة، كما دعت الله أن يحفظ ابنتيها من كل شرّ مع نشرها صورهما خلال الدعاء والصلاة.
ومن الجدير بالذكر، أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند عادت مؤخرًا إلى زوجها الأول ووالد ابنتيها كاميليا وماريا، عبد السلام الخبيري بعد عامين من الانفصال.
ام ناريمن[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 1 ساعة
حليمة بولند وهي بصحبة أسرتها في مكة المكرمة لتأدية العمرة نسال لك الهداية والصلاح والتوبة والمغفرة ونسال الله لك الثبات ياحلومي ولا تعودي مرة اخري للمعاصي والذنوب انك لاتهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء
ابو غالب[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة
حليمة بولند في مكة بصحبة أسرتها لأداء العمرة معقولة قامت القيامة ياشباب مني مصدق معقولة حلومي في مكة وفي بيت الله الحرام لااله الا الله امنت بالله وبرسوله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37571 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يسعدها😘😘😘
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 دقائق
ليه الاستغراب !!
هى مسلمه مثلها مثلكم تحج وتعمر وتصلي وتصوم
ومن حقها تزور بيت الله