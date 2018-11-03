بالصور.. ​شيفروليه كامارو 2019 تحصل على تعديلات خاصة لمعرض SEMA 2018

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قدمت شيفروليه سيارتها كامارو 2019 الجديدة بتعديلات خاصة في معرض SEMA 2018 بلون جديد Shock وهو لون قريب من الأصفر واختارته الشركة لجعل السيارة متميزة عن باقي السيارات وربما يضيء هذا اللون في الظلام كذلك ويعتبر هذا اللون السادس بين الألوان المقدمة لموديلات كامارو 2019 .

كما زودت السيارة بباقة من الاكسسوارات مع باقة تأثيرات بصرية خاصة في الجيل الثاني منها وجناح اسبويلر خلفي وباب غطاء محرك بلمسات من ألياف الكربون وشعارات سوداء ومداخل تهوية خاصة ومقاعد ريكارو ومكابح بريمبو أمامية وتعليق 1LE . كما تتوفر باقة كبيرة من الاكسسوارات وأجزاء الأداء المختلفة التي تعطي للمشترين فرصة كبيرة للاختيار.

وقال ستيف ماجوروس مدير شيفروليه لتسويق السيارات العادية والكروس أوفر أن التصميم الجديد لكامارو 2019 يأتي بتصميم مطور ومزيد من الخيارات والتكنولوجيا مع لون جديد وخيارات مختلفة .

ويتوفر للسيارة نفس خيارات المحرك التي تشمل محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر ومحرك V6 سعة 3.6 لتر ومحرك V8 سعة 6.2 لتر كما في الموديل القياسي وأعلى النسخ كامارو SS تأتي بقوة 455 حصان .