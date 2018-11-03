بالصورة.. محمد رمضان يطلب من جمهوره الدعاء لفاروق الفيشاوي
نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له بصحبة الفنان فاروق الفيشاوي أثارت تفاعل رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وتعاطفعهم لتحصد آلاف الإعجاب والتعليقات خلال يوم واحد فقط .
وعلق ” رمضان ” على الصورة قائلاً ” أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل لصاحب القلب الطيب والعزيمة الحديدية ” .
وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان عقب تسلمه درع التكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل شهر .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37571 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياخذ عمره
ويجعل مثواه الجنه🤗