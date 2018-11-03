بالصورة.. محمد رمضان يطلب من جمهوره الدعاء لفاروق الفيشاوي

القاهرة(صدى):

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له بصحبة الفنان فاروق الفيشاوي أثارت تفاعل رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وتعاطفعهم لتحصد آلاف الإعجاب والتعليقات خلال يوم واحد فقط .

وعلق ” رمضان ” على الصورة قائلاً ” أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل لصاحب القلب الطيب والعزيمة الحديدية ” .

وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان عقب تسلمه درع التكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل شهر .