قطر تعود لاستجداء العالم وتتسول الاعتراف بمظلوميتها الزائفة

طلال الضوي(صدى):

عادت الخارجية القطرية لسلوكها المعتاد في التلويح بتعرضها للظلم والاستنجاد بالمجتمع الدولي لانقاذها مما تسميه الحصار الذي تفرضه دول الجوار عليها بحسب ما ادعته مندوب الدوحة الدائم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستمرت التناقضات القطرية بعد مرور أيام قليلة من اعلان قطر انها لن تجلس على طاولة الحوار مع جيرانها الا بعد تقديم اعتذار عادت لادعاءاتها المعتادة بأن دول الجوار التي تقاطعها لا تلتزم بالمواثيق الدولية وحقوق الانسان.

وبرغم سلوك قطر المتقلب وادعائها المظلومية، الا أن دول المقاطعة لن تتراجع عن موقفها الا بعد تقويم السلوك القطري وسياستها الداعمة للارهاب للحفاظ على استقرار المنطقة، وحتى تعود الدوحة إلى الطريق الصحيح والاعتراف بأن كل الحلول لن تخرج بعيدا عن الرياض.