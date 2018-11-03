وظائف شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة السوق المالية باب التوظيف للمواطنين من الجنسين بمسمى أخصائي ثالث في الإدارة العامة لتقنية المعلومات (إدارة تطبيقات الأعمال) من حملة البكالوريوس فأعلى في تخصص الحاسب الآلي أو نظم المعلومات أو ما يعادلهم ويفضل درجة الماجيستر في هذين التخصصين .

وطلبت الهيئة ضروروة توفر الشروط التالية :

أن تكون شهادة المتقدم صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة .

توفر خبرة في إدارة المشاريع ويفضل أن يكون لديه خبرة في إدارة إجراءات الأعمال ومجال تطبيقات الأعمال، تقنية المعلومات أو ما يعادلها .

التفرغ التام وأن يكون المتقدم والمتقدمة سعودي الجنسية

اجتياز الإختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية واجتياز المقابلات الشخصية

ومن المقرر أن يفتح التقديم حتى تاريخ 1440/3/21هـ والتقديم عبر الرابط التالي : هنا