” التعليم ” تقترب من اتخاذ إجراءات ضد المدارس المخالفة للطاقة الاستيعابية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن اقتراب وزارة التعليم لاتخاذ خطوات واضحة ضد المدارس الأهلية والعالمية التي خالفت الأنظمة بتسجيل طلاب وطالبات هذا العام بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية الموجودة في تقرير ” تدرج ” ؛ حيث ستقوم الوزار بإرسال خطابات لفت نظر إليهم.

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أنه تمت مطالبة المدارس المخالفة برفع بيان رسمي عاجل يتضمن كل بيانات الطلاب غير المسجلين في نظام ” نور ” ؛ فيما ستعمل على إدخال بيانات هؤلاء الطلاب من الخدمات الإلكترونية بمكتب التعليم الأهلي.

وأوضحت أن ” التعليم ” سترسل هذه الخطابات بدءً من الأسبوع القادم؛ كما أنها ستلزم كذلك المدارس المتجاوزة للطاقة الاستيعابية والتي تقوم على مبانٍ غير التعليمية بالتوقيع على تعهدات من قبل مالك المدرسة وقائدها بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية مستقبلًا والالتزام بالأنظمة المتبعة.