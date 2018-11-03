3 خضراوات تحميك من نوبات الربو.. اكتشفها

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة من الخضراوات، أثبتت الدراسات الطبية، فاعليتها في تقليل أعراض الربو، كما أنها تحد من انسداد الشعب الهوائية .

ومن هذه الخضروات :

السبانخ

تعد مصدرا كبيرا للماغنيسيوم، الذي يحسن من أعراض الربو، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الربو مستويات الأنسجة من المغنيسيوم تميل إلى أن تكون أقل في الدم، وزيادة كمية المغنيسيوم يمكن أن تقلل من حدوث نوبات الربو على المدى الطويل، والسبانخ غنية بفيتامينات مجموعة “ب” التي تساعد على تقليل الإجهاد ذات الصلة بهجمات الربو.

البصل

له تأثير مضاد للالتهابات ومضاد للربو، ويمنع إصدار الهيستامين، ويحد من انسداد الشعب الهوائية، كما أنه يحتوي على مادة البروستاجلاندين التي تعمل على استرخاء الممرات الهوائية، ولها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحساسية.

الفلفل الأحمر

غني بفيتامين (ج)، وهو مفيد خاصة في الحد من الالتهابات، وحمض الاسكوربيك الموجود في الفلفل الأحمر، يعمل على إنتاج إنزيم يسمى “فسفودايستراز “، وهو الموجود في أدوية الربو الأكثر شيوعا.