المنظمة الدولية للهجرة تراقب قوافل المهاجرين من أمريكا الوسطى وتدعم عودتهم الطوعية

الأمم المتحدة(صدى):

قدّمت المنظمة الدولية للهجرة الدعم والمساعدة للمهاجرين الذين انضموا إلى قوافل المهاجرين العابرين لأمريكا الوسطى، واختاروا اللجوء إلى المكسيك أو العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضحت المنظمة أنها وبالتعاون مع السلطات المكسيكية تقوم بتوريد مواد غذائية ومستلزمات النظافة الأساسية لأكثر من 1500 مهاجر في مركز تاباتشولا للهجرة للمهاجرين الذين يطلبون اللجوء في المكسيك.

وقال مدير بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المكسيك كريستوفر غاسكون: ” تحافظ المنظمة الدولية للهجرة على موقفها بأنه يجب احترام حقوق الإنسان والاحتياجات الأساسية لجميع المهاجرين، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، مبينًا استمرار مراقبة حالة القافلة لتقديم المساعدة والمعلومات بشأن بدائل للهجرة المنتظمة والآمنة، إضافة إلى خيارات العودة الطوعية.