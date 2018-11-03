إعلامى مفصول من قناة الشرق الإخوانية يكشف تجويع أيمن نور للإعلاميين وتشريدهم

أنقرة(صدى):

على مايبدو أن الأزمات تتفاقم داخل قناة الشرق ” الإخوانية ” المدعومة من النظام القطري، وتبث من تركيا ويترأس مجلس إدارتها المصري المرتزق أيمن نور، حيث بدأت الأزمة في الاشتعال من جديد ، داخل القناة، وسط خروج اعترافات من العاملين لتكشف الوضع الذي تعيشه الجماعة وقياداتها فى إسطنبول.

وتكشفت فضائح أيمن نور من جديد، هذه المرة على يد إعلامي مفصول من قناة الشرق وهو ” عبد الله الماحي ” ، حيث أوضح أن أيمن نور فصله من القناة، وحاصره هو وعائلته فى منزله لمدة 6 أشهر فى غربة لا ترحم.

وفضح الماحي ممارسات أيمن نور، قائلا : ” السياسي المصري الظالم بإسطنبول، الذي هضم حق زميل إعلامي شاب، ومنعه من العمل في أي مؤسسة إعلامية آخرى، ويحاصره جوعًا هو وعائلته لأكثر من 6 أشهر، فى غربة لا ترحم ” .

فيما فضح أحد مقدمي البرامج بقنوات الإخوان في إسطنبول الوضع قائلا : ” الإخوان فى الخارج يعملون على سحق أى كفاءات أو شخصيات لديها شىء حقيقي تقدمه، فهم يفصلون العديد من العاملين في تركيا ” .

وأضاف أحد مقدمى البرامج بقنوات الإخوان في إسطنبول، البعض من الإخوان يقوم بذلك لأنه فاشل أجوف كل ما يعنيه الحفاظ على السبوبة ؛ و السبوبة تتمثل في تمويل مالي ضخم، مطالبا شباب الجماعة بالخروج على قياداتهم.

ومن جانبه أوضح قيادي إخواني سابق أن شباب التنظيم وقواعدهم يشعرون باليأس والإحباط بسبب تصرفات قياداتهم في الخارج، واستغلالهم من أجل تكوين ثروات في تركيا.

يذكر أن مصادر مطلعة بقناة الشرق الموالية للإخوان كانت قد كشفت أن أيمن نور الهارب في إسطنبول اتخذ قرارات بفصل نحو 11 من العاملين في القناة كانوا قد اشتركوا فى موجة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقناة.