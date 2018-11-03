عقاب ” غريب ” من المحكمة لسارق بيتزا
أصدرت محكمة روسية، حكمًا قد يكون ” غريبًا ” بعض الشيء، على رجل سرق 3 شطائر بيتزا.
وتضمن الحكم أن يعمل المتهم إجباري لمدة 300 ساعة ، بعد سرقة البيتزا من عامل توصيل تابع لأحد مطاعم المدينة.
وكان المتهم قد طلب 3 شطائر بيتزا ،وعندما حضر عامل التوصيل إلى منزله، قام الرجل بخداع العامل وإلهائه وسرقة البيتزا، ثم أغلق باب منزله وامتنع عن دفع ثمن الوجبات.
وتقدم أصحاب المطعم بشكوى ضد السارق، وباستدعائه اعترف بذنبه، وتم تحويله إلى محكمة الجنايات، ليتم إصدار حكم ضده بالعمل لـ 300 ساعة إلزامية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57590 ] نشر منذ 50 دقيقة
كلهم حراميه سارق ومسروق ,,
,, ايش الغريب …؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20822 ] نشر منذ 33 دقيقة
يمكن ما عنده ثمن البيزا وهو جوعان