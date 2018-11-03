الأثنين.. مستقبل مجهول في انتظار إيران مع العقوبات الأمريكية الجديدة ” الأكثر إيلامًا “

واشنطن(صدى):

من المنتظر فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، الأثنين المقبل الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، لاسيّما صادرات النفط الإيرانية التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها.

وتشمل العقوبات الجديدة المنتظر تطبيقها ما يلي:

– شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.

– المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.

– المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.

– خدمات التأمين أو إعادة التأمين.

– قطاع الطاقة الإيراني.

– سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.

– إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

يذكر أن الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي،شملت قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.