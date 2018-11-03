مستغلًا تشابهه مع آخر.. رجل يبتز شركات السجائر ويطالب بتعويض 300 ألف
زعم رجل تركي أن شركات السجائر استخدمت صورته للتحذير من آثار التدخين، دون أخد موافقته.
ورفع الرجل دعوى قضائية ضد 5 شركات للسجائر، مدعيًا أنه بينما كان في العناية المركزة بالمستشفى تم تصويره، مطالبا بتعويض 300 ألف ليرة تركية بسبب استخدام صورة دون إذنه.
في السياق ذاته أكد محامو شركات التبغ إن الرجل الموجود في الصورة ليست لنفس الشخص، إذ إن الصورة على علب السجائر تعود إلى عام 2005، واختيرت من القائمة المرجعية للمفوضية الأوروبية.
وأصدرت المحكمة قرارها استنادا إلى تقرير خبير بأن، الرجل الموجود على العلبة يشبه المدعي، لكنه ليس هو
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37538 ] نشر منذ 1 ساعة
من له حيلة ف ليحتال😉
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57590 ] نشر منذ 1 ساعة
يستغل التشابه يبي يعيش ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20822 ] نشر منذ 44 دقيقة
نصاب اهبل مالت عليه ما طلب الا 300 الف ليره تركيه المفروض بالدولار
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2227 ] نشر منذ 22 دقيقة
سرق كل ابوهم الاتراك سرق