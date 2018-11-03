مستغلًا تشابهه مع آخر.. رجل يبتز شركات السجائر ويطالب بتعويض 300 ألف

أنقرة(صدى):

زعم رجل تركي أن شركات السجائر استخدمت صورته للتحذير من آثار التدخين، دون أخد موافقته.

ورفع الرجل دعوى قضائية ضد 5 شركات للسجائر، مدعيًا أنه بينما كان في العناية المركزة بالمستشفى تم تصويره، مطالبا بتعويض 300 ألف ليرة تركية بسبب استخدام صورة دون إذنه.

في السياق ذاته أكد محامو شركات التبغ إن الرجل الموجود في الصورة ليست لنفس الشخص، إذ إن الصورة على علب السجائر تعود إلى عام 2005، واختيرت من القائمة المرجعية للمفوضية الأوروبية.

وأصدرت المحكمة قرارها استنادا إلى تقرير خبير بأن، الرجل الموجود على العلبة يشبه المدعي، لكنه ليس هو