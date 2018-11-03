تحذير لأهالي مكة من التقلبات الجوية

نايف السالم(صدى):

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم السبت، الأهالي من التقلبات الجوية.

جاء ذلك بعد توقعات الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة بهطول امطار رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأهاب المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

ودعا إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.