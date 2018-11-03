بالصور.. مواطن يحول استراحة إلى مصنع لتجهيز الخمور

الرياض(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، من ضبط استراحة ،حولها مواطن إلى وكر لصناعة وتجهيز الخمور.

وكانت الدوريات قد شكت في الاستراحة بعد رصدها تردد عدد من العمالة الإثيوبية عليها، وبالمداهمة عثر على وافد إثيوبي وامرأتان يديرون مصنعًا للخمور.

وبالتحقيق تبين أن الاستراحة تم تأجيرها باسم مواطن سعودي وتحت إشرافه.