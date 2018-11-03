بالصور.. مواطن يحول استراحة إلى مصنع لتجهيز الخمور
تمكنت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، من ضبط استراحة ،حولها مواطن إلى وكر لصناعة وتجهيز الخمور.
وكانت الدوريات قد شكت في الاستراحة بعد رصدها تردد عدد من العمالة الإثيوبية عليها، وبالمداهمة عثر على وافد إثيوبي وامرأتان يديرون مصنعًا للخمور.
وبالتحقيق تبين أن الاستراحة تم تأجيرها باسم مواطن سعودي وتحت إشرافه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20822 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا يعتبر خائن لوطنه ويستحق الاعدام فور
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57590 ] نشر منذ 59 دقيقة
قواكم الله يارجال الامن ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4497 ] نشر منذ 35 دقيقة
حسبي الله عليه ليت الاثيوبيه ذبحته بساطور