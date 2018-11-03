بعد انهيار سقف غرفة إنعاش مستشفى تيماء..مطالب بتعقب المقاول

محمود البلوي(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي وثق لحظة انهيار جزء من سقف غرفة الإنعاش بمستشفى تيماء ، طالب أحد المغردين صحة تبوك والجهات الرقابية بتعقب وملاحقة المقاول ” المتهاون ” في تنفيذ مبنى جهاز خدمي مخصص لعلاج المرضى.

وأجمع متداولو المقطع على وجود خللا قائما في الإنشاء، مطالبين وزارة الصحة بتشكيل لجنة للتحقيق في المقطع ومعاقبة المسؤول الذي تسلم مبنى مستشفى تيماء العام الذي يعد من الخارج واجهة جميلة فقط.

وكان القطاع الصحي بمحافظة تيماء ، قد صرح بوجود عطل مفاجئ لخط تصريف الأمطار من سطح الدور الأول بالمستشفى؛ و حدوث شرخ في كوع تصريف المياه؛ حيث تسبب هذا الأمر في تسريب المياه وبصورة كبيرة في غرفة ” RR ” بالطوارئ.

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