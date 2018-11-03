مبروك زايد: الاتحاد يفتقد القائد الحقيقي

نواف السالم(صدى):

صرح مبروك زايد حارس الاتحاد السابق، بأن النادي يفتقد إلى القائد الحقيقي داخل وخارج الملعب.

وقال زايد في تصريحاته، إن اللاعبين الأجانب ليسوا في مستوى الطموح، مضيفًا : ” كنا نطمح أن تنجح الإدارة في جلب لاعبين مميزين ولكنها فشلت في اختياراتها للاعبين الأجانب وبكل أمانة جميعهم لم يقدموا ما يستحقه الاتحاد ” .

واستنكر تفريط الإدارة في عدد كبير من اللاعبين المحليين مع بداية الموسم الحالي، وجلب لاعبين أجانب دون مستوى مكانة الاتحاد باستثناء اللاعب المغربي كريم الأحمدي.