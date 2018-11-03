مبروك زايد: الاتحاد يفتقد القائد الحقيقي
صرح مبروك زايد حارس الاتحاد السابق، بأن النادي يفتقد إلى القائد الحقيقي داخل وخارج الملعب.
وقال زايد في تصريحاته، إن اللاعبين الأجانب ليسوا في مستوى الطموح، مضيفًا : ” كنا نطمح أن تنجح الإدارة في جلب لاعبين مميزين ولكنها فشلت في اختياراتها للاعبين الأجانب وبكل أمانة جميعهم لم يقدموا ما يستحقه الاتحاد ” .
واستنكر تفريط الإدارة في عدد كبير من اللاعبين المحليين مع بداية الموسم الحالي، وجلب لاعبين أجانب دون مستوى مكانة الاتحاد باستثناء اللاعب المغربي كريم الأحمدي.
عبااااس[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتق دعووة المظلوم فأن مابينها وبين الله حجاب
ويقول ربنا لدعوة المظلوم لانصرنك ولو بعد حين .