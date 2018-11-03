خبير اقتصادي: أسعار الأراضي والفلل ينتظرها انخفاض يقرب من 30 %

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير لهيئة الإحصاء، عن انخفاض لمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.6%؛ ليسجل 82.3 خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 83.6.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن السوق العقارية ستواصل تراجعها نحو عمليات التصحيح بعد تضخم الأسعار السنوات الماضية.

وأوضح أنه من المنتظر أن تشهد الأسعار مستقبلاً انخفاضًا، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي والفلل ينتظرها انخفاض يقرب من 30 %، والشقق 20 %، وذلك مقارنة بأسعار الفترة الراهنة.