بالصور.. مواطن يبلغ عن حادث في القصيم وتنقلب مركبته بعدها بدقائق

سالم المطيري(صدى):

كشفت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، اليوم الجمعة، عن قصة مثيرة لأحد المواطنين أبلغ عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين داخل النفود شرق مدينة بريدة بالقرب من البندرية، وفي غضون دقائق تلقت غرفة العمليات بلاغًا من نفس الشخص يفيد بانقلاب مركبته أثناء إرشاد سيارات الدفاع المدني و الهلال الأحمر.

وأوضحت ” هيئة الهلال الأحمر ” بمنطقة القصيم، ملابسات الحادثين، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عند الساعة 10:20 من صباح اليوم الجمعة الموافق 1440/2/24 هـ من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارتين داخل النفود شرق مدينة بريدة بالقرب من البندرية أحداها تقل عائلة ، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث ،من مركز إسعاف الاسياح و مركز إسعاف الضاحي.

وأكملت ” الهيئة ” ، أنه عند الساعة 10:46 ورد بلاغ من نفس المتصل الأول مفيدًا تعرضه لحادث إنقلاب أثناء انتقاله إلى الطريق ليرشد الجهات المشاركة من سيارات الدفاع المدني والهلال الأحمر من الطريق العام لموقع الحادث الأول داخل النفود.

ولفتت ” الهيئة ” ، إلى أنه تم توجيه فرقة إسعافية إضافية ‏إلى الموقع والوصول لموقعي الحادث، حيث تم نقل بعض المصابين عن طريق الجمهور قبل وصول الجهات المشاركة للموقع ونقل إصابة واحدة من الموقع عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأسياح العام لتلقي العلاج اللازم .