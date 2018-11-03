زوجة تخلع زوجها: أشعر أني عارية

القاهرة(صدى):

أقامت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها، مؤكدة أنه يفضح أسرار علاقتهما الجنسية أمام عائلته وعائلتها، حتى أصبحت تشعر أنها عارية أمامهم.

وأشارت الزوجة إلى أنها تزوجت قبل عام واكتشفت خلاله عيوب زوجها، مشيرة إلى أنه بخيل جدًا وغيور بدرجة الشك، لكنها تحملت ذلك.

وأوضحت الزوجة أنها فوجئت بأن زوجها يحكي أسرار غرفة النوم أمام الأصدقاء والأهل دون خجل، قائلة : ” يتفاخر أمام أي شخص قريب أو بعيد بفحولته يروي لهم تفاصيل علاقتنا الجنسية ” .

كما أكدت أنها حاولت إبعاده عن تلك العادة موثقة كلامها بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي توضح ضرورة إخفاء ما يدور بتلك العلاقة إلا أنه لم يسمع لها، لذلك قررت الطلاق.