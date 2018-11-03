بالصور.. الأمير خالد بن طلال يظهر بعد غياب 11 شهرًا
أظهرت صورة، الأمير خالد بن طلال، الذي عاد للظهور مجددًا بعد غياب 11 شهرًا، وهو يزور ابنه الوليد بن خالد الذي تعرض لحادث سيارة قبل عدة سنوات .
ونشرت الأميرة ريم ابنة رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الصورة معلقة: ” الحمد لله على سلامتك. ”
ونشر الأمير محمد بن خالد صورتين لوالده، عبر ” تويتر ” ، معلقًا عليها: ” حمدالله على سلامة ” .
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اشفيه واشفي كل مريض ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57554 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ,,
,, وين كانت الغيبه ياسمو الامير ,,
,, من طول الغيبات جاب الغنايم ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1458 ] نشر منذ 46 دقيقة
هل لا يزال الرتز كارلتون- الارقي سجن في العالم – لا يزال مفتوحا في خدمة الامراء والتجار الفاسدين المفسدين في الارض؟ وهل فعلا سمو الامير احمد بن عبدالعزيز – طال مَجده – عايد للرياض ليتولي مهاما رسميا في الحكومة؟
السعودي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يشفيه ويشفي كل مبتلى
يا اخوان ويا اخوات اخوي مريض سرطان
ادعوا له بالشفاء لعل الله يستجيب لدعائكم
جزاكم الله خير اجمعين