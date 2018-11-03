بالصور.. الأمير خالد بن طلال يظهر بعد غياب 11 شهرًا

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة، الأمير خالد بن طلال، الذي عاد للظهور مجددًا بعد غياب 11 شهرًا، وهو يزور ابنه الوليد بن خالد الذي تعرض لحادث سيارة قبل عدة سنوات .

ونشرت الأميرة ريم ابنة رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الصورة معلقة: ” الحمد لله على سلامتك. ”

ونشر الأمير محمد بن خالد صورتين لوالده، عبر ” تويتر ” ، معلقًا عليها: ” حمدالله على سلامة ” .